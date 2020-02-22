İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD ve Taliban'ın şiddetin azaltılması mutabakatına Türkiye'den memnuniyet mesajı

ABD ve Taliban'ın şiddetin azaltılması mutabakatına Türkiye'den memnuniyet mesajı
ABD ve Taliban'ın şiddetin azaltılması mutabakatına Türkiye'den memnuniyet mesajı

Dışişleri Bakanlığı ABD ve Taliban arasındaki anlaşmaya yönelik yayınladığı mesajda, “ABD ile Taliban’ın 22 Şubat’tan itibaren Afganistan çapında yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı ABD ve Taliban arasındaki anlaşmaya yönelik memnuniyet mesajı yayınladı. Bakanlık mesajında, “ABD ile Taliban'ın 22 Şubat'tan itibaren Afganistan çapında yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süre boyunca mutabakat hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve şiddet eylemlerinden kaçınılması önem taşımaktadır. ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz. Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörleri gerekli desteği sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye, bu doğrultuda, dost ve kardeş Afganistan halkına destek olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

İrfan Çalışkan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.