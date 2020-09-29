ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı

Doğu Akdeniz'de aylardır artan gerilimin ardından Türkiye ve Yunanistan tansiyonu düşürmek için istikşafi görüşmelere hazır olduklarını açıklamışlardı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enerji kaynakları konusunda artan bölgesel gerginlik nedeniyle Yunanistan'a iki günlük resmi ziyarette bulundu. Pompeo, ziyareti kapsamında Selanik'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Dendias ve Pompeo yaptıkları açıklamada, iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade ederek, Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, “ABD ve Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor” ifadeleri kullanıldı. Pompeo, yakında başlayacak olan müzakerelerin de sonuç getirmesini umduğunu dile getirerek, "İstikşafi görüşmelerin sadece doğru bir şekilde başlamasını değil, aynı zamanda iki ülkenin de kabul edeceği sonuçları sağlayacak şekilde çözülmeleri de önemli" dedi.

Pompeo, ayrıca Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis ile bugün bilim ve teknoloji anlaşması imzaladı. Ortak açıklamada, iki ülkenin yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesi konularında işbirliği yapacağı ifade edildi.

Bakan Pompeo, bu gece Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in evinde kalacak ve yarın Girit'teki Souda Askeri Üssü'nü ziyaret edecek.