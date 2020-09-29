İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı

ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı
ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enerji kaynakları konusunda artan bölgesel gerginlik nedeniyle Yunanistan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de barışçıl çözüm çağrısı yapıldı.

Doğu Akdeniz'de aylardır artan gerilimin ardından Türkiye ve Yunanistan tansiyonu düşürmek için istikşafi görüşmelere hazır olduklarını açıklamışlardı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enerji kaynakları konusunda artan bölgesel gerginlik nedeniyle Yunanistan'a iki günlük resmi ziyarette bulundu. Pompeo, ziyareti kapsamında Selanik'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Dendias ve Pompeo yaptıkları açıklamada, iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade ederek, Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, “ABD ve Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor” ifadeleri kullanıldı. Pompeo, yakında başlayacak olan müzakerelerin de sonuç getirmesini umduğunu dile getirerek, "İstikşafi görüşmelerin sadece doğru bir şekilde başlamasını değil, aynı zamanda iki ülkenin de kabul edeceği sonuçları sağlayacak şekilde çözülmeleri de önemli" dedi.

Pompeo, ayrıca Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis ile bugün bilim ve teknoloji anlaşması imzaladı. Ortak açıklamada, iki ülkenin yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesi konularında işbirliği yapacağı ifade edildi.

Bakan Pompeo, bu gece Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in evinde kalacak ve yarın Girit'teki Souda Askeri Üssü'nü ziyaret edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.