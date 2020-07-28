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ABD, Venezuellalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı getirdi

ABD, Venezuellalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı getirdi
ABD, Venezuellalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Venezüella'nın eski Elektrik Enerjisi Bakanı Luis Motta Dominguez ve eski Finans, Yatırım ve Stratejik Ortaklıkları Elektrik Enerjisi Bakan Yardımcısı Eustiquio Jose Lugo Gomez'e vize yasağının getirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, Venezüella'nın eski Elektrik Enerjisi Bakanı Luis Motta Dominguez ve eski Finans, Yatırım ve Stratejik Ortaklıkları Elektrik Enerjisi Bakan Yardımcısı Eustiquio Jose Lugo Gomez'e yolsuzluk suçlamaları nedeniyle vize yasağı getirdiklerini duyurdu. Bakan Pompeo, Dominguez ve Gomez'in devletin elektrik dağıtım şirketi Corpoelec'te rüşvet aldığını ve kamu fonlarını zimmetlerine geçirdiklerini ifade etti. İki yetkilinin ailelerinin de ABD'ye girişlerine yasak getirildiğini vurgulayan Pompeo, "ABD, Venezüella'daki yolsuzlukla mücadeleye bağlılığını bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Pompeo, ABD'nin Venezuela'da Juan Guaido'yu desteklemeye devam ettiğini de bir kez daha yineledi.

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