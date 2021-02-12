ABD, Yemen'deki Husileri terör örgütleri listesinden çıkardı

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump'ın politikalarını tersine çevirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri terör örgütleri listesinden çıkardıklarını bildirerek, 16 Şubat'tan itibaren Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik küresel terör örgütü tanımlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Blinken yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle alındığını vurgulayarak, “Husilerin terör örgütü olarak tanımlanmasının, Yemen'e gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşması üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları tarafından yapılan uyarıları dikkat aldık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Husi faaliyetlerini "yakından izleyeceğini" belirten Blinken, Husilerin liderleri Abdul Melik El Husi, Abdel Halid Bedreddin El Husi ve Abdullah Yahya El Hakime yönelik yaptırımların ise kaldırılmadığını söyledi. Blinken, Suudi Arabistan'a ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların sorumlularını tespit ederek, sorumlulara yönelik yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.