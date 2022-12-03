ABD yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raide'ı tanıttı

ABD merkezli çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. ABD'nin California eyaletine bağlı Palmdale'de düzenlenen törende tanıtılan dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olan B-21 Raider, konvansiyonel ve nükleer silah taşıyabilen uzun menzilli stratejik bir bombardıman uçağı. “Yeni nesil hayalet uçak” olarak nitelendirilen B-21 Raider, radara karşı kendisini “yabancı bir nesne” olarak gizleyebilme ve uzun menzilli tam isabetli vuruş kapasitesiyle dikkat çekti.

Gizliliği “kaplamada kullanılan en son teknoloji” ile sağlandığı belirtilen savaş uçağının gelecekte ABD Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturacağı kaydedildi. B-21 Raider ayrıca, ABD'nin 30 yıldan fazla bir süre sonra inşa ettiği ilk yeni bombardıman uçağı oldu. 6 adet B-21'in üretim aşamasında olduğu aktarılırken, ABD Hava Kuvvetleri'nin mürettebatlı ya da mürettebatsız uçabilen söz konusu uçaktan 100 adet filosuna katmayı planladığı ifade ediliyor. B-Raider'ın ilk uçuşunu 2023'te yapması bekleniyor.



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