İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD yönetimi Kaşıkçı davasında görüşünü bildirdi

ABD yönetimi Kaşıkçı davasında görüşünü bildirdi
ABD yönetimi Kaşıkçı davasında görüşünü bildirdi

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için açılan davada mahkemeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın zamanda "başbakan" olarak atandığı gerekçesiyle dokunulmazlığının bulunduğu yönünde görüş bildirdi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve cinayette rol aldığı iddiasıyla diğer bazı isimlere karşı ABD'de açtığı dava sürüyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Adalet Bakanlığı avukatları, mahkemeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın yakın zamanda başbakanlık görevine getirildiğini belirterek, "yabancı hükümet lideri" olduğu gerekçesiyle dokunulmazlık statüsünün bulunduğu yönünde görüş bildirdi. Mahkemeye sunulan belgede, "Suudi Arabistan Başbakanı Muhammed bin Selman, şu anda hükümetin başı ve dolayısıyla bu davadan muaftır" ifadeleri kullanıldı.

"Davanın esasıyla ilgisi yok"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Veliaht Prens bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açılan davadan muaf tutulması görüşünü "tamamen yasal bir tespit" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası teamül hukukunun uzun süredir devam eden köklü ilkeleri uyarınca yapılan yasal bir tespittir. Davanın esasıyla hiçbir ilgisi yoktur" denildi.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.