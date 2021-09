ABD'de 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde saldırıda ölenler Pentagon'da anıldı

ABD tarihindeki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılı nedeniyle başkent Washington DC, New York ve Pennsylvania başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlendi. Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de koordineli olarak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden ve üst düzey yetkililerin katıldığı törenlerle anıldı. Pentagon'da düzenlenen tören, saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Törende ABD bayrağı açılırken, Washington Askeri Bölgesi Ortak Korosu "Amazing Grace" adlı şarkıyı seslendirdi.

''ABD Genelkurmay Başkanı Milley:“Saniyeler içinde onlarca can kaybı”

Saygı duruşunun ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Pentagon'da toplanan kalabalığa seslenerek, "Masumlar teröre kurban gitti. Nefret ideolojisi tam da bu zeminde gelişti. Saniyeler içinde onlarca can kaybı meydana geldi. Erkekler, kadınlar ve çocuklar katledildi" dedi. Milley, "Bugün onları sadece kim oldukları için değil, ne olabilecekleri için de hatırlıyoruz. Çalınmış hayatlar, kelimelerle asla tam olarak tarif edilemeyecek acılar ve asla tam olarak iyileşmeyecek ıstıraplar. Onların adlarını ve miraslarını sadece bugün değil her gün hatırlamalıyız" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Austin: “Demokrasiyi savunmak bizim görevimiz”

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ise yaptığı konuşmada, "Tüm ABD'li dostlarımızın 11 Eylül tarihinde burada, Manhattan'da ve Shanksville'de neler olduğunu anlaması gerekiyor. Bunu hatırlatmak bizim sorumluluğumuz ve demokrasiyi savunmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı. Austin ayrıca, "Önümüzdeki 20 yılın ne getireceğini ve ne gibi yeni tehlikeler taşıyacağını bilemeyiz ama ABD'nin her zaman önderlik edeceğini biliyoruz" dedi.

Öte yandan, 11 Eylül 2001'de ABD'de iç sefer gerçekleştiren 4 yolcu uçağı, El-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırılmıştı. İki uçak New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarpmış, 2 saat içinde 110 katlı her 2 bina da çökmüştü. Dünya Ticaret Merkezi'nin çevresindeki bazı yapılar yıkılmış, bazıları da hasar görmüştü. Kaçırılan 3. uçak, Virginia eyaletine bağlı Arlington County'de yer alan Savunma Bakanlığı karargahına çarpmış, saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkılmıştı. Kaçırılan 4. uçak ise Washington'ı hedef almış ancak yolcuların uçağı kaçıranlara yaptığı müdahale sonrasında Pensilvanya eyaletindeki Shanksville yakınlarına düşmüştü. Uçaklardaki 19 hava korsanı ve 227 kişi de dahil olmak üzere saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Aylin Albayrak