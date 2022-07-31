ABD'de 17 yaşındaki genç polisler tarafıdan defalarca yumruklandı

Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, Abuatelah ve arkadaşının araçtan indirildikten sonra üst araması yapıldığı ardından Abuatelah'ın polisten koşarak kaçtığı ve kısa bir kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanan Abuatelah'ın polisler tarafından yere yatırılarak defalarca yumruklandığı görüldü. Çevredekiler tarafından keydedilen görüntüde ise, 3 polisin Abuatelah'ın üzerine çıkarak şiddet uyguladığı sırada Abuatelah'ın çığlıkları duyuldu.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli sözlü komutları dinlemeyi reddetti, bu da iki memurla fiziksel bir çatışmaya neden oldu" denilerek, Abuatelah'ın üzerinden yarı otomatik tabanca çıktığı ifade edildi. Olayda hem Abuatelah'ın hem de bir polis memurunun yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili iç soruşturmanın devam ettiği ve suçlamaların beklendiği belirtildi.

Polis şiddeti protesto edildi

Olayın ardından onlarca kişi Oak Lawn Polis Departmanı'nın önünde toplanarak, polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, olaya karışan polislerin görevden alınması çağrısında bulundu. Amerikan İslam İlişkileri Chicago Konseyi Başkanı Ahmed Rehab yaptığı açıklamada, "Bu, birinin ne yapıyor olabileceğiyle ilgili değil. Bu, birinin nasıl tutuklandığı ve tutuklamadan sonra ne olduğu ile ilgili" dedi.

Arap Amerikan Eylem Ağı'nın baş organizatörü Muhammed Sankari, polis memurlarının eylemlerinin “klasik bir ırksal profilleme ve vahşet vakası” olduğunu belirterek, görevden alınmalarını istedi. Sankari, "Polisin kimseyi dövmek için hiçbir nedeni ve bahanesi olamaz" ifadelerini kullanarak, memurlar hakkında “Açıkça ırksal bir önyargıları var ve işlerini doğru yapamıyorlar” dedi.

Abuatelah'ın avukatı Zaid Abdallah ise, "Memurların insanları boyun eğdirmek için güç kullanmasına izin veriliyor, ancak aşırı güç kullanmasına izin verilmiyor" ifadelerini kullanarak, “Bu son derece aşırı ve vahşiydi" dedi.

Polis, Abuatelah'ı elektroşok tabancası ile vurmuş

Oak Lawn Polis Şefi Daniel Vittorio ise düzenlediği basın toplantısında, olaya karışan polis memurlarının görevlerine devam ettiklerini belirterek, memurların ölümcül güç kullanma hakları olduğunu ifade etti.

Vittorio, Abuatelah'a müdahale eden memurların gencin sağ omzunun üzerinden geçen bir "aksesuar çantasında" ateşli silah olduğundan şüphelendiklerini belirterek, memurların bu nedenle müdahale ettiğini aktardı.

Polisin Abuatelah'ı yere yatırdığında dahi çantayı bırakmadığını aktaran Vittorio, polisin elektroşok tabancası ile Abuatelah'ı vurarak sersemlettiğini ve kelepçelediğini ifade etti.

Polis ayrıca, Abuatelah'ın çantasından içinde üç mermi bulunan Raven Arms P25 tipi silahın çıktığını açıklayarak, söz konusu silahın fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.