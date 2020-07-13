ABD'de 17 yıl sonra yapılması planlanan idamlar durduruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde bugün 17 yıl aradan sonra ilk kez federal mahkemenin kararıyla idam cezası uygulanması bekleniyordu. Başkent Washington D.C.'de bulunan bölge mahkemesi bugün yerel saat ile 16.00'da gerçekleştirilecek olan 3 cinayet zanlısı Daniel Lewis Lee ve beraberindeki 2 idam mahkumunun infazlarını saatler kala durdurdu. Lee'nin ailesinin avukatı Baker Kruss, yaptığı açıklamada ailenin dün korona virüs salgını nedeniyle infazın gerçekleştirileceği hapishaneye gitmenin tehlikeli olacağı sebebiyle infazın ertelenmesi için başvuru yaptığını aktardı. Kruss, “Federal Hükümet aileyi başa çıkamayacakları bir pozisyona sokuyor. Lee'nin idamına tanıklık etme hakları ile kendi sağlıklarını ve güvenliklerini korumak arasında kalıyorlar” dedi.

Bölge mahkemesinde görevli Yargıç Tanya Chutkan, ailenin son yaptığı itiraz talebini haklı bularak, infazlara saatler kala durdurma kararı verdi. Chutkan, “Kararda çözülmesi gereken kanuni problemler hala var. Yargı sürecinde kısa yollara başvurmak halka hizmet etmez” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ise Chutkan'ın durdurma kararına itiraz etmeye hazırlandığını aktardı.

Öte yandan, Daniel Lewıs Lee, 1996 yılında silah kaçakçısı William Mueller ile Mueller'in eşi Nancy ile 8 yaşındaki kızları Sarah Powell'ı öldürme sebebiyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

