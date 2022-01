ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ilk belirmelere göre can kaybı olmadığı ve en az 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan açıklamada, yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.