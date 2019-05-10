ABD'de 2 ay önce ölen adam belediye başkanı seçildi

ABD'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz Cumartesi günü seçimler gerçekleştirildi. Teksas'taki diğer şehirler gibi seçimlere katılan Maypearl şehri halkı 2 ay önce ölen birini belediye başkanı seçti. Halkın belediye başkanı olarak seçtiği 71 yaşındaki Philip Veltman, 15 Mart'ta lösemi ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle ölmüştü.

Seçimlerde Veltman 100 oydan 68'ini alırken rakibi John Wayne Pruitt ise 42 oy aldı. Maypearl Belediye Meclisi, şimdi yeni belediye başkanını seçecek. Belediye Meclisi bu durum ilk defa başlarına geldiği için Teksas eyaletinden rehberlik yardımı alacak.

Veltman Dallas Skyline, DeSoto ve Longview Pine Tree'de 12 yıl lise öğretmeni olarak çalışmıştı. Daha sonra Dr Pepper'da 30 yıl geçirdi. Veltman geri kalan hayatını 1990 yılında taşındığı Mayperal'da geçirdi.