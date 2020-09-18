ABD'de 20 Eylül'den itibaren TikTok ve WeChat indirmek yasaklanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay ulusal güvenliği gerekçe göstererek Çin menşeili dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD'li bir şirkete satılmadığı takdirde ABD'de yasaklamak üzere idari emir yayınlamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 20 Eylül'den itibaren Çin menşeili dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması olan TikTok ve WeChat'in ABD'de indirilmesinin yasaklanacağı duyuruldu. Ticaret Bakanlığı, söz konusu uygulamaların 20 Eylül'den itibaren ABD'de bulunan “mobil uygulama mağazalarından” indirilmesinin ve güncellenmesinin durdurulacağını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, "Bugünkü eylemler, Başkan Trump'ın ulusal güvenliğimizi garanti altına almak ve Amerikalıları Çin Komünist Partisi'nin tehditlerinden korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Ross, "Başkanın talimatıyla, ulusal değerlerimizi, demokratik kurallara dayalı normlarımızı, ABD yasaları ve düzenlemelerinin uygulanmasını teşvik ederken, Çin'in Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerini toplamasıyla ilgili önemli adımlar attık" dedi.

Ross, WeChat'in 20 Eylül gecesinden itibaren etkin bir şekilde "kapatılacağını" aktarırken, TikTok'un hala çalışacağını ancak kullanıcıların uygulamayı güncelleyemeyeceğini ifade etti. Bakan Ross, ByteDance'e ait TikTok'un oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidinin 12 Kasım'a kadar çözülmesi halinde yasakların kaldırılabileceğini açıklarken, TikTok'un ulusal güvenlik endişelerini azaltan bir anlaşmaya varmaması halinde 12 Kasım'da WeChat ile aynı yasakların uygulanacağını aktardı.