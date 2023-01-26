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ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı

ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentindeki 25 katlı bir binanın 15'inci katında yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. Yangının kısa sürede büyüyerek 9 kata daha sıçradığı aktarılarak, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Chicago İtfaiye Departmanı, yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğünü belirterek, yangının başladıktan 90 dakika sonra kontrol altına alındığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, binanın 50 yaşında olduğunu ve 360 dairesi bulunduğunu belirtti.

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