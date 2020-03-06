ABD'de 3 bin 483 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde korona alarmı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı yolcu gemisi, gemiden ayrılan 79 yaşındaki bir kişinin çarşamba günü Kaliforniya eyaletinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından alarma geçti.

Gemide bulunan 2 bin 383 yolcu ve bin 100 mürettebat virüs tehlikesiyle karantinaya alındı. 15 günlük seyahatini yarıda kesmek zorunda kalan ve San Francisco açıklarında demir atan gemiye helikopterle korona virüsü test kitleri getirildi. Tüm yolculara test yapılmayacağı ifade edilirken gemide bulunan tıbbi görevlilerin korona virüsü semptomları gösteren yolculara test uygulayacağı aktarıldı. Yolculardan Sharon Lane gemideki yaşlı misafirler için endişeli olduklarını belirterek, "İnsanlar endişelenmeye başlıyor ve yolcuların çoğu gerçekten yaşlı insanlar" ifadelerini kullandı.

Geminin kıyıya yanaşmasına izin verilmiyor

Princess Cruises tarafından yapılan açıklamada, "Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir misafirin inmesine izin verilmeyeceğini belirtti" denildi. San Francisco Acil Durum Yönetimi Yöneticisi Mary Ellen Carroll de test sonuçlarının bugün tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Öte yandan hayatını kaybeden yolcuyla seyahat eden en az 2 kişinin de korona virüsüne yönelik yapılan testin pozitif sonuç vermesinin ardından hastanenin de karantinaya alındığı belirtildi.