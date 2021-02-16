ABD'de 55 milyondan fazla kişi Covid-19'a karşı aşılandı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar tedarik edilen 71 milyon 657 bin 975 doz Covid-19 aşısının yüzde 72'sinin ülke geneline dağıtıldığını ve 55 milyon 220 bin 364 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı kaydedildi. Yaklaşık 39 milyon 700 bin kişiye aşının ilk dozunun yapıldığını belirten CDC, yaklaşık 15 milyon kişiye ise iki aşı dozunun da yapıldığını ifade etti.

ABD, haftalık tedarik edeceği aşı dozu miktarını 13 milyon 500 bine çıkarıyor

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eyaletlere gönderilen haftalık Covid-19 aşı dozu tedarikini artırdığını belirtti. Psaki, Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients'in ABD valileri ile yaptığı bir görüşme sırasında, Biden yönetiminin eyaletlere aşı tedarikini haftada 13 milyon 500 bin doza çıkardığını bildirdiğini ifade etti. Biden yönetiminin, ABD'de eczane programına aşı tedarikini ikiye katlayacağını aktaran Psaki, "Bu hafta ülke genelindeki eczanelere 2 milyon doz aşı gönderilecek. Sonunda, ülke çapında 40 binden fazla eczane aşı temin edecek. Önümüzdeki haftalarda bu sayının artması bekleniyor" dedi.

Covid-19 salgınında ülke sıralamasında en fazla vaka sayısının kayda geçtiği ABD'de 28 milyon 349 bin 289 pozitif vaka bulunurken, ülke genelinde toplamda 498 bin 931 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.