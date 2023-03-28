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ABD'de 6 kişiyi öldüren okul saldırganının evinde daha fazla silah bulundu

ABD'de 6 kişiyi öldüren okul saldırganının evinde daha fazla silah bulundu
ABD'de 6 kişiyi öldüren okul saldırganının evinde daha fazla silah bulundu

ABD'nin Nashville kentindeki bir okulda ateş açarak 3’ü çocuk 6 kişiyi öldüren Audrey Hale adlı saldırganın evinde yapılan aramada, Hale'e ait manifesto, okul binasına giriş ve çıkış noktalarını gösteren bir harita ile 2 av tüfeği dahil çok sayıda silah bulundu.

ABD’de 6 kişiyi öldüren okul saldırganının evinde daha fazla silah bulundu - Tıkla İzle

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde 3-11 yaş arasındaki öğrencilerin gittiği özel bir Hristiyan okulu olan Covenant Okulu'nda gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından başlatılan inceleme sürüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, kimliği Audrey Hale olarak belirtilen saldırganın iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca ile okula girdiğini, içeridekileri rastgele hedef aldığı ifade edildi. Okula gelen polisle girdiği çatışmada öldürülen Hale'in evinde arama yapıldığı, saldırgana ait bir manifesto, okul binasına giriş ve çıkış noktalarını gösteren bir harita ile 2 av tüfeği dahil başka silahlar bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı

Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde ise aracıyla okula gelen Hale'in içeri girmeden önce kapıya ateş edip camları kırdığı, daha sonra okulun boş koridorlarında dolaştığı ve üst kata çıktığı görüldü.

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