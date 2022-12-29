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ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump'ın ifade vermesi için verdiği mahkeme celbini geri çekti

ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump'ın ifade vermesi için verdiği mahkeme celbini geri çekti
ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump'ın ifade vermesi için verdiği mahkeme celbini geri çekti

ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre Binası'nda gerçekleşen baskını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’a ifade vermesi için verdiği mahkeme celbini geri çekti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan Kongre Binası'na 6 Ocak 2021'de düzenlenen saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ifade vermesi için talep ettiği mahkeme celbini "soruşturmaların yakında sona ereceği" gerekçesiyle geri çekti. CNN tarafından ele geçirilen bir mektuba göre, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi Başkanı Bennie Thompson, Trump'a iletilen talebin geri çekildiğini bildirdi. Thompson'ın Trump'a yazdığı mektupta, "Soruşturmamızın yakında sona ermesiyle, Özel Komite artık mahkeme celbi kapsamındaki belirli bilgileri takip edemez. Bu nedenle, mektup aracılığıyla eski Başkan Trump'a verilen mahkeme celbini resmen geri çekiyorum. Artık söz konusu mahkeme celbine uymak veya buna yanıt olarak kayıtlar üretmek zorunda olmadığınızı size bildiriyorum" ifadesine yer verildi.

Trump'tan yanıt geldi

Mahkeme celbinin geri çekilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump ise, "Bunu muhtemelen yanlış bir şey yapmadığımı bildikleri için yaptılar, yoksa mahkemede kaybetmek üzereydiler" değerlendirmesinde bulundu.

Aylin Albayrak
 

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