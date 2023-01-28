İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'de 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı

ABD'de 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı
ABD'de 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı

ABD’nin yoğun kar yağışının etkili olduğu Wisconsin eyaletindeki bir yolda 85 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı.

ABD'de 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaletler arası otoyol I-39'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 85 araç birbirine girdi. Yol her iki yönde de trafiğe kapatılırken, kazaya karışan tırlardan biri alev aldı. Polis, kazada 21 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yolun, saatler süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.