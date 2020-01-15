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ABD'de acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı

ABD'de acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı
ABD'de acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı

ABD’nin Los Angeles kentinde bir yolcu uçağının acil iniş yaparken deposundaki yakıtı bir ilkokulun üstüne boşaltması sonucu 17’si çocuk 23 kişi yaralandı.

ABD'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan Delta Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi yolu uçağı, deposundaki yakıtı bir ilkokulun üstüne boşalttı. Olayda 17'si çocuk 23 kişi yaralandı. Los Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine en az 70 itfaiye eri ve sağlık personelinin sevk edildiği, yanık ve solunum şikayeti olan yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yolcu uçağı ise yakıtı boşalttıktan sonra güvenli bir şekilde havaalanına indi.
Öte yandan uçakların herhangi bir sebepten acil iniş yapması durumunda, yangın riski ve hasarı önlemek amacıyla yakıt boşaltması gerektiği öğrenildi.

Serkan Bayar

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