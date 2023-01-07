ABD'de Alzheimer'ı yavaşlattığı belirtilen ilaca yeşil ışık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatan ve Japon ilaç şirketi Eisai ile ABD'li Biogen adlı şirket tarafından üretilen “Leqembi” adlı ilaca onay verildiği duyuruldu. İlacın hastalığın hafif veya erken evrelerinde olan hastalara reçete edileceği ifade edildi. FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Nörobilim Ofisi Direktörü Dr. Billy Dunn, "Alzheimer hastalığı, hastalar üzerinde ölçülemeyecek kadar olumsuz etkiye yol açıyor ve sevdikleri üzerinde yıkıcı etkileri bulunuyor. Bu ilaç, Alzheimer'ın altta yatan hastalık sürecini hedefleyen ve etkileyen en son tedavidir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ilaç ile 1 yıllık Alzheimer tedavisinin yaklaşık 26 bin 500 dolara mal olacağı belirtiliyor.

Erken evre Alzheimer hastası olan bin 800 kişiyle yapılan çalışmada, 18 ay boyunca Leqembi alan hastalarda semptomların ilerlemesinin yüzde 27 oranında azaldığı tespit edilmişti.

Beyin hücrelerini yok ediyor

İlerleyici bir nörolojik hastalık olarak bilinen ve beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan Alzheimer'ın dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin hayatını etkilediği biliniyor. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan Alzheimer'ın kesin nedeni bilinmezken, etkin bir tedavi yöntemi de bulunmuyor. Başlangıç döneminde basit unutkanlıklara yol açarken, ileri evrelerdeki hastalarda unutkanlık ve duygu ve düşünce kontrolünde zorluk görülüyor. Sıklıkla 60 yaş sonrası görülen hastalık, son evrelerde kişinin günlük aktivitelerini gerçekleştirememesine neden oluyor.

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