ABD'de ara seçimler: Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler önde

ABD'de Kongre'nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun ise 100 sandalyesinin 35'i için yapılan seçimlerde oy sayımı devam ederken sonuçlar açıklanmaya başlandı. Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde şu ana kadar oyların yüzde 78'i sayılırken, Cumhuriyetçiler seçimi önde götürüyor. Cumhuriyetçilerin şu ana kadar 195 sandalye kazandığı Temsilciler Meclisinde Demokratlar ise 174 sandalye kazandı. Partilerin Mecliste kontrol sağlaması için 218 sandalye kazanması gerekiyor.

Senatoda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler başa baş gidiyor

Senatodaki yarışta ise şu ana kadar yapılan sayıma göre Demokratlar 48 sandalye, Cumhuriyetçiler de 48 sandalye kazanarak seçimleri başa baş götürüyor. Toplam 51 sandalye alan tarafın çoğunluğu elde ettiği senato seçimlerinde oy oranları eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor. Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçilerin senatör adayı Mehmet Öz 47.5 oy alarak yarışı kaybetti. Demokratların Senato adayı John Fetterman az farkla yarışı önde tamamlayarak yüzde 50 oy oranıyla Pennsylvania eyaletinin senatörü oldu.

Oyların yüzde 56'sının sayıldığı Washington'da ise Demokratların adayı Patty Murray oyların yüzde 56.9'unu kazanırken, Cumhuriyetçi Tiffany Smiley ise 42.9 oy aldı. Florida'da oyların yüzde 98'i sayılırken, Cumhuriyetçilerin adayı Marco Rubio yüzde 57.7 oy alarak yarışı önde tamamladı. Demokrat aday Val Demings de 41.2 oyla seçimi tamamladı.

Nevada, Georgia ve Arizona'da Demokratlar önde

Kongre'de kontrolü hangi partinin sağlayacağı ise Nevada, Georgia ve Arizona eyaletlerindeki senato seçimlerinin sonuçlarına bağlı. Oyların şu ana kadar yüzde 62'sinin sayıldığı Nevada eyaletindeki Senato seçimlerinde yüzde 50.2 oy alan Demokrat Catherine Cortez Masto yarışı önde götürürken, Adam Laxalt ise yüzde 46.9 oy aldı. Oyların yüzde 96'sının sayıldığı Georgia'da Demokrat aday Raphael Warnock yüzde 49.1, Cumhuriyetçi Herschel Walker ise yüzde 48.8 oy aldı. Demokrat aday Mark Kelly'nin 56.3 oy aldığı Arizona'da oyların yüzde 56'sı sayılırken, Cumhuriyetçi Blake Masters yüzde 41.4 oy aldı.

Temsilciler Meclisi'nde 212 koltuğa sahip Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceği tahmin ediliyor. Senato'da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.

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