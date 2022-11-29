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ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü

ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde kaza yapan bir aracın havai fişek dükkanına girmesi sonucu yangın çıkarken, sürücü hayatını kaybetti.

ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü - Tıkla İzle

Florida'da seyir halindeki bir araç, "Phantom Fireworks" adlı havai fişek dükkanının bulunduğu kavşağın yakınında başka bir araçla çarpıştı. Araç daha sonra havai fişek dükkanına daldı. İçerideki 2 kişi kaçmayı başarırken, çarpmayla birlikte dükkandaki havai fişekler patlamaya başladı. Bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkandan yükselen yoğun duman ve patlama anları amatör kameralara yansıdı. Araç sürücüsü hayatını kaybederken, yangının ise 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldüğü aktarıldı.

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