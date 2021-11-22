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ABD'de araç Noel kutlamalarında kalabalığa daldı: 5 ölü, 40 yaralı

ABD'de araç Noel kutlamalarında kalabalığa daldı: 5 ölü, 40 yaralı
ABD'de araç Noel kutlamalarında kalabalığa daldı: 5 ölü, 40 yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir aracın Noel geçidi sırasında kalabalığa dalması sonucu en az 5 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'de araç Noel kutlamalarında kalabalığa daldı: 5 ölü, 40 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha şehrinde yerel saatle 16.40 civarında kırmızı bir araç Noel geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada polisin aracı durdurmak için ateş açtığı ve araç sürücüsünün olayın ardından gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayın terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmezken yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Şehir polisi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki devlet okullarının Pazartesi günü kapalı olacağı belirtildi.

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