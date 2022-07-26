İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular

ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular
ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular

ABD'nin New York kentinde, yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar daha sonra yaralı adamı soydu.

ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentindeki Bronx ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cumartesi yerel saatle 06.40'da meydana gelen kazada, 39 yaşındaki bir adama yolda yürüdüğü esnada siyah bir araç çarptı. New York Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin kazanın etkisiyle havaya fırlayarak yere düşen adamın yanına geldiği ve eşyalarını çaldığı görüldü. Yaralının yanından uzaklaşan şahıslar, kısa süre sonra yeniden olay yerine gelerek adamın ceplerini kontrol etti.

Travma geçirdi

Kazanın ardından travma geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilen adam hastaneye sevk edildi.

 

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.