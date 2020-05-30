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ABD'de artan protestolara askeri müdahale olabilir iddiası

ABD'de artan protestolara askeri müdahale olabilir iddiası
ABD'de artan protestolara askeri müdahale olabilir iddiası

ABD’de George Floyd’un öldürülmesi ile meydana gelen protestolarına artması nedeni ile Pentagon’un askerlere “hazır olun” emri verdiği iddia edildi.

ABD’de artan protestolara askeri müdahale olabilir iddiası - Foto Galeri

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd, tutuklandığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. Floyd'un ölümünün ardından Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülmüş, cinayeti protesto etmişti. Protestolar, gün geçtikçe artarak devam etti ve tüm ülkeye yayıldı.

Protestoların ülke geneline yayılarak, artmasının ardından Pentagon'un ülkenin çeşitli eyaletlerinde konuşlanan askeri birliklere sokağa çıkmak üzere hazır olun emri verdiği öne sürüldü. Pentagon'un Kuzey Carolina, New York ve Virginia eyaletinde bulunan birliklere sokağa inmek üzere hazır olmaları emri verildiği iddia edildi.

Öte yandan Minnesota ve Kentucky eyaletlerinde artan protestolar nedeni ile Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı. Protestolar, 30'a yakın şehirde devam ediyor.

Hasan Çelik

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