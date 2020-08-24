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ABD'de Başkan Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin resmen başkan adayı

ABD'de Başkan Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin resmen başkan adayı
ABD'de Başkan Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin resmen başkan adayı

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin resmen başkan adayı oldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan 59. Başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin resmi olarak başkan adayı oldu. Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde 4 gün sürecek olan Cumhuriyetçi Parti Kurultayı, korona virüs salgını nedeniyle az sayıda katılım ile başladı. Kurultayın ilk gününde yapılan oylamada delegeler Trump'ı resmi olarak başkan adayı seçti. Trump'ın resmi adaylık konuşmasını ise 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti'nin resmi olarak başkan adayı ilan edilmişti.

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