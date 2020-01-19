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ABD'de binlerce kadından Trump karşıtı gösteri

ABD'de binlerce kadından Trump karşıtı gösteri
ABD'de binlerce kadından Trump karşıtı gösteri

ABD’nin farklı kentlerinde toplanan binlerce kadın, Başkan Donald Trump’ın politikalarını protesto etti.

ABD'de Donald Trump karşıtı "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü düzenlendi. Trump'ın politikalarını protesto etmek, kadın ve göçmen hakları için toplanan binlerce kadın, başkent Washington başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde bir araya geldi. Kadın ve azınlık hakları için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden göstericiler, karın altında şarkı söyleyip yürüdü.

Washington'dan sonra gösterilere en yüksek katılımın olduğu diğer şehirler ise New Yok ve Chicago oldu. Kadınlar Yürüyüşü, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından bu yana düzenleniyor.

Serkan Bayar

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