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ABD'de bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi öldü

ABD'de bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi öldü
ABD'de bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde alışveriş mağazası Walmart’da düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 19’a yükselirken, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD’de silahlı saldırı - Tıkla İzle

Teksas'ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan Teksas Polisi, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis saldırganın fotoğraflarını paylaştı. Yetkililer, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı. 
 

Teksas saldırganının fotoğrafı yayınlandı

Teksas'ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırının failinin fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, yerel kaynaklara saldırının failinin AVM'ye tüfeği ile girdiği anlar yer aldı. Saldırganın poligonlarda atış yaparken gözlerin ve kulakların zarar görmemesi için kullanılan gözlük ve kulaklık takması ve elindeki tüfeği profesyonel bir şekilde tutması dikkat çekti. 

 

Beyaz Saray ise, Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve olayları takip ettiğini onayladı. Silahlı saldırı Meksika sınırındaki 680 bin nüfuslu El paso kentin doğusundaki Cielo Vista Alışveriş Merkezinde gerçekleşti. Sosyal ağlar aracılığıyla ortaya çıkan videolarda, onlarca müşterinin mağazaların içine sığınmaya çalıştığı dikkat çekiyor.  

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