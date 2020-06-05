ABD'de bir polis cinayeti daha: ‘nefes alamıyorum'

ABD'de siyahi bir gencin daha polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mart ayında Washington'a bağlı Tacoma şehrinde hayatını kaybeden siyahi genç Manuel Ellis'in otopsisini yöneten doktor, siyahi gencin raporuna oksijen yokluğu nedeniyle öldüğünü yazdı. Üzerine uygulanan fiziksel kısıtlamanın solunumun durmasına neden olduğu belirtildi. Raporda, siyahi gencin kalp hastalığı ve metamfetamin zehirlenmesinin ölümüne katkısı olduğu doğrulanırken ölümünün bir cinayet olduğu sonucuna varıldı.

Pierce County Şerif Departmanı sözcüsü Ed Troyer, “Bilgilerin hepsi bir araya getiriliyor. Bu durumu bu hafta sonunda ya da önümüzdeki hafta başında savcıya sunmayı umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Troyer'a göre Tacoma Emniyet Müdürlüğü memurları, 3 Mart'ta bir kavşakta Ellis'i durdurdu. Çünkü başka bir aracın camına vuruyordu. Ellis memurlara yaklaştı. Birisini yere itti. Diğer dört polis Ellis'i yere yatırarak kelepçeledi. Troyer olayı, “Ellis'in gözaltına alınma nedeni, kendisine ya da memurlara zarar vermemesi içindi. Nefes alamadığını söylediği anda memurlar tıbbi yardım istedi. Sağlık personeli olay yerine geldiğinde Ellis nefes alıyordu. Ancak 40 dakika içinde hayatını kaybetti” ifadeleriyle basına açıklamada bulundu.

Tacoma Emniyet Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada vücut kameraları kullanmamalarına rağmen tutuklamayı yapan memurların Ellis'i etkisiz hale getirmek için dizlerini boğucu şekilde kullandıklarına inanmadığını duyurdu. Tacoma Belediye Başkanı Victoria Woodards, "Ülkemiz George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery ve son zamanlarda yaşanan cinayetlerle ilgili olmasa bile bu soruşturmanın sonuçlarını kısa sürede öğrenecek” dedi.

Washington Valisi Jay Inslee de eyalet yetkililerinin bu olayla ilgili tam ve eksiksiz bir soruşturma yapılmasını sağlamak için çaba göstereceklerini söyledi.

Serkan Bayar