ABD'de borç limiti görüşmelerinden sonuç çıkmadı

ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Beyaz Saray'da 31.4 trilyon dolar olan borç tavanın nasıl yükseltileceğini görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede ABD'nin borçlarının 1 Haziran'a kadar ödenmesi gerektiği ele alınsa da bir sonuca varılamadı. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Biden, cumhuriyetçilerin yeni vergi reformlarını reddettiği ve demokratlarla anlaşmazlık yaşandığını belirterek “Temerrüdün masadan kaldırıldığını ve ilerlemenin tek yolunun iki parti üstü bir anlaşmaya iyi niyetle ilerlemek yineledik” dedi. Bir saatten fazla süren görüşmenin ardından konuşan McCarthy, borcun çok yüksek olduğunu ve anlaşmazlıklar yaşandığı konusunda Biden ile hemfikir olduğunu ifade ederek McCarthy, “Bir anlaşmaya varamadık, ama görüşmelerin olumlu geçtiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.