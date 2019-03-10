ABD'de buz tabakasının altında kalan 46 kişi kurtarıldı

ABD'nin Ohio eyaletinin Ottawa kentinde balık tutmak için açıldıkları Erie Gölü'ndeki buz kitlelerinin kırılmasıyla 46 balıkçı mahsur kalmıştı.

ABD Sahil Güvenlik ve Kuzey Ohio Acil Durum ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde balıkçıları kurtardı. Ottawa İlçesi Sahil Güvenlik Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, “Catawba Adası'na bağlı ana buz tabakasının kırılmasıyla buz kitleleri arasında sıkışıp kalan balıkçılar, yerel kurtarma personeli tarafında gönderilen helikopterler ve botları sayesinde kurtarıldı” denildi.

Yaşanan kazada balık tutan yaklaşık 100 balıkçının da kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardıkları açıklandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarılan 46 balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, balıkçı teknelerinin Erie Gölü'nde kaldığı bildirildi.

Hasan Çelik