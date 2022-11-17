ABD'de çiftlikten bırakılan 10 bin vizon aranıyor

Pazartesi günü gece saatlerinde, Ohio'nun Van Wert bölgesindeki bir çiftliğe giren bir grup şahıs, yaklaşık 40 bin vizonun kafeslerini açarak kaçmalarına neden oldu. Van Wert Şerifi Thomas Riggenbach, yaptığı açıklamada, çiftlik çalışanlarının hayvanların büyük bir kısmını yakaladığını, ancak şu anda 10 bin vizonun kayıp olduğunu söyledi. Birçok vizonun ise yoldan geçmeye çalışırken öldüğünü ifade eden Riggenbach, telef olan vizonların toplatılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Riggenbach, vizonları görenlerin onlara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yakalanmaları için yetkili birimlerle iletişime geçilmesini istedi.

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