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ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti

ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti
ABD'de çıkan yangında anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti

ABD’nin Mississippi eyaletinde bir evde çıkan yangında, anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan baba ise hastanede tedavi altına alındı.

ABD'nin Mississippi eyaletinin Clinton kentinde sabaha karşı bir evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Evde çıkan yangında aileden yalnızca baba yaralı olarak kurtarılırken, anne ve 6 çocuğu hayatını kaybetti. Yangınla ilgili açıklama yapan ilçe sözcüsü Mark Jones, ailenin, sabaha karşı çıkan yangına uykuda yakaladığını, çocuklarını kurtarmaya çalışan babanın ise yaralı olarak kurtarıldığını ve bir hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Yangının nedeni belirsizliğini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Jones, yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerini, Reuben B. Myers Canton Sanat ve Bilim Okulu'nda ikinci sınıf öğretmeni olarak görev yapan 33 yaşındaki anne Brittany Presley ve çocukları Landon Presley (15), Lane Presley (13), Lawson Presley (12), Grayson Presley (6), Malcom Presley (4) ve Felicity Presley (1) olarak açıkladı.

Hasan Çelik

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