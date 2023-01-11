ABD'de Covid-19 nedeniyle halk sağlığı acil durumu nisana kadar uzatıldı

ABD'de Covid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumu 3 ay daha uzatıldı. ABD Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Ocak 2020'de Covid-19 nedeniyle ilan halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını duyurdu. Söz konusu acil durumun sona ermesine 1 hafta kala yeniden uzatılması ile milyonlarda ABD'li, test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişmeye devam edecek. Ocak 2020'den bu yana devam eden acil durum 3 ayda bir yenileniyor.

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