İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'de Covid-19 nedeniyle halk sağlığı acil durumu nisana kadar uzatıldı

ABD'de Covid-19 nedeniyle halk sağlığı acil durumu nisana kadar uzatıldı
ABD'de Covid-19 nedeniyle halk sağlığı acil durumu nisana kadar uzatıldı

ABD Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını açıkladı.

ABD'de Covid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumu 3 ay daha uzatıldı. ABD Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Ocak 2020'de Covid-19 nedeniyle ilan halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını duyurdu. Söz konusu acil durumun sona ermesine 1 hafta kala yeniden uzatılması ile milyonlarda ABD'li, test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişmeye devam edecek. Ocak 2020'den bu yana devam eden acil durum 3 ayda bir yenileniyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.