ABD'de Covid-19'dan ölenler için bayraklar 5 gün boyunca yarıya indirilecek

ABD'de Covid-19'a bağlı can kaybının yarım milyonu aşmasının ardından Başkan Joe Biden'dan hayatını kaybedenler için anlamlı bir emir geldi. ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 500 bin kişinin anısına önümüzdeki 5 gün boyunca federal binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.
Psaki, Biden ve eşi Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff'ın ilerleyen saatlerde Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden 500 bin ABD'li için gün batımında düzenlenecek olan mum yakma töreni sırasında tüm Amerikalılardan bir dakikalık saygı duruşuna katılmalarını isteyeceklerini belirtti.