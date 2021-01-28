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ABD'de Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu tespit edildi

ABD'de Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu tespit edildi
ABD'de Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu tespit edildi

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinde 2 kişide "B.1.351" olarak bilinen Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu tespit edildi.

Korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonları dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu ilk kez ABD'de görüldü. Güney Carolina eyaletinde yapılan Covid-19 testlerinde, 2 yetişkin pozitif vakada Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu olan "B.1.351" türü tespit edildi. Mutasyonun tespit edildiği vakalardan ilkinin, dün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından onaylandığı, 2. vakanın ise eyalet halk sağlık merkezinde geçmiş son birkaç haftanın test sonuçlarının kontrolü sırasında tespit edildiği ifade edildi.

Güney Carolina Sağlık ve Çevre Kontrolü Departmanı (SC DHEC) tarafından yapılan açıklamada, her iki yetişkin vakanın bilinen bir seyahat geçmişi veya vakalar arasında bir bağlantısı olmadığı kaydedildi.

Covid-19'un B.1.351 olarak da bilinen mutasyonu, virüsün diğer türlerine göre daha fazla bulaşıcı olması ve antikorlar tarafından sunulan bağışıklığa karşı daha dayanıklı olması ülke genelinde endişeye neden oldu.

SC DHEC'in geçici Halk Sağlığı Müdürü Dr. Brannon Traxler yaptığı açıklamada, "SARS-CoV-2 mutasyonunun eyaletimize gelişi, tüm Güney Carolina halkına bu ölümcül virüse karşı mücadelenin bitmiş olmaktan çok uzak olduğuna dair önemli bir hatırlatmadır" ifadelerini kullandı.

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