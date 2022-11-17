ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti

ABD'de Kongre'nin alt ve üst kanatları için yapılan seçimlerin ardından oy sayma işleminde sona yaklaşıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, Kongre'nin alt kanadı ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi yarışında California'da bir bölgede daha kazanarak 218 sandalyeye ulaştı. Böylece Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmeyi başardı. Demokratlar ise şu ana kadar 210 sandalye kazanırken, bazı eyaletlerde oy sayma işlemi devam ediyor.

“Amerikalılar yeni bir yöne gitmek için hazır”

Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikalılar yeni bir yöne gitmek için hazır ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri de bunu yapmak için hazır " ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden ise "Cumhuriyetçiler ile çalışmaya hazır olduğunu" belirterek McCarthy'yi tebrik etti. Biden, “Geçen haftaki seçimler Amerikan demokrasisinin gücünü ve dayanıklılığını gösterdi. Amerika'da halkın iradesinin üstün geldiğine dair vurgu vardı. Gelecek, siyasi savaşın tuzağına düşemeyecek kadar ümit verici” dedi.

Senatoda çoğunluk Demokratlarda

ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde çoğunluk Cumhuriyetçilere geçerken, üst kanadı Senato'da ise Demokratlar çoğunlukta kalmayı başardı.

Nevada eyaletindeki Senato yarışında Demokrat aday Catherine Cortez Masto'nun seçimi kazanmasının ardından Demokratlar, 100 sandalyeli Senato'da 50'ye ulaşarak çoğunluğu garantilemişti. Cumhuriyetçiler ise 49 sandalyede kalmıştı.

Georgia'daki ikinci tur seçim, Senato'nun durumunu değiştirmeyecek

Senato seçiminde şu an sonucun belli olmadığı tek eyalet, seçim yarışının ikinci tura kaldığı Georgia oldu. Georgia eyaletinde adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması sonucu 6 Aralık'ta ikinci tur seçim yapılmasına karar verilmişti. Adaylardan Demokrat Raphael Warnock şu ana kadar oyların yüzde 49.4'ünü, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker ise oyların 48.5'ini alabildi. Ancak eyalette yapılacak ikinci tur seçiminin sonucu ne olursa olsun Senato'daki çoğunluk Demokratlarda olmaya devam edecek. Cumhuriyetçilerin Georgia'yı ikinci turda kazanması durumunda Senato'daki durum 50'ye 50 olacak, ancak ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı göreviyle dengeyi bozup Senato'nun çoğunluğunun Demokratlarda kalmasını sağlayabilecek.

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