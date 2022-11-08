ABD'de de kritik ara seçimlerde oy verme işlemi başladı

ABD'nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun da 100 sandalyesinin 35'i için yapılacak ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Temsilciler Meclisi'nde 212 koltuğa sahip Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceği tahmin ediliyor. Senato'da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi ülkede hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato ise bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Senato'nun ayrıca başkan tarafından yapılan atamaları onaylama ve başkana karşı soruşturma yürütme yetkisi bulunuyor. Şu ana kadar yaklaşık 42 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde ayrıca 50 eyaletin 35'inde de yeni valiler belli olacak. Seçmenler ayrıca, 27 eyaletin yeni bakanlarını da belirleyecek.

Trump'tan dikkat çeken açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işlemi başlamadan önce Cumhuriyetçi adaylar için Ohio'da düzenlenen son mitingde yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, “İki yıl önce büyük bir ulustuk ve yine büyük bir ulus olacağız. Çok önemli, hatta kritik bir seçimi gölgelememek için 15 Kasım Salı günü Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da çok büyük bir duyuru yapacağım” demişti. Trump, “Bu yıl, Temsilciler Meclisini geri alacağımız yıl. Senato'yu geri alacağız. En önemlisi 2024'te muhteşem Beyaz Saray'ımızı geri alacağız” diye konuşmuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.