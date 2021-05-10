ABD'de doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü

ABD'nin Colorada eyaletinde dün gece saatlerinde Colorado Springs kentindeki bir mobil evde düzenlenen doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı bir saldırganın partide ateş açması sonucu 6 kişinin olay yerinde öldüğü ve saldırganın olayın ardından intihar ettiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olayın ardından polislerin olay yerine geldiği ve bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı öğrenildi. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olayda hayatını kaybeden bir kadının erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Doğum günü partisini düzenleyen kişinin de kurbanlar arasında yer aldığı öğrenildi.

