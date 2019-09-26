İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de elektronik sigaradan 2 ölüm daha

ABD'de elektronik sigaradan 2 ölüm daha
ABD'de elektronik sigaradan 2 ölüm daha

ABD’de elektronik sigara kaynaklı akciğer rahatsızlığından 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 11’e yükseldi.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken, 2 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Florida eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Georgia Sağlık Bakanlığı elektronik sigara bağlantılı akciğer hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin Massachusetts Valisi Charlie Baker, akciğer rahatsızlıkları nedeniyle eyalet genelinde elektronik sigara satışının 4 ay geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. ABD'nin 38 eyaletinde ve Virjin Adaları'nda CDC'ye bildirilen elektronik sigaralarla bağlantılı 530'dan fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve eyalet sağlık birimleri elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkları araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.