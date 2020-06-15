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ABD'de eski Başkan Jefferson'ın heykeline saldırı

ABD'de eski Başkan Jefferson'ın heykeline saldırı
ABD'de eski Başkan Jefferson'ın heykeline saldırı

ABD’de eski Başkan Thomas Jefferson’ın heykeli protestocular tarafından yıkıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde bulunan Jefferson Lisesi'nin bahçesindeki eski Başkan Thomas Jefferson'a ait heykel kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece saldırıya uğradı. Saldırganlar heykelin üstüne spreyle “Köle sahibi” yazarken, bağladıkları halatlar ile heykeli yıktılar. Polis, saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD'nin üçüncü başkanı olarak 1801-1809 yılları arasında görev alan Thomas Jefferson, Bağımsızlık Bildirgesi'nin ilk taslağını yazdı. Jefferson'ın hayatı boyunca 600'ye yakın köleye sahip olduğu tahmin ediliyor.

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