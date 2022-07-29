ABD'de feribot iskeleye çarptı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir feribot, yanaştığı iskeleye çarptı. Feribotta ve içerisindeki 2 araçta büyük hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu. Kaza nedeniyle bölgedeki gemi trafiği de durduruldu.

Washington Eyaleti Feribotları'nın kamu bilgilendirme görevlisi Ian Sterling, "Bu asla olmasını istediğimiz bir şey değil ve hem yolcular hem de mürettebat için açıkçası korkutucu bir durum" ifadelerini kullanarak mürettebatın prosedür gereği uyuşturucu ve alkol testinden geçirildiğini söyledi. Feribotun birkaç ay hizmet dışı kalacağını aktaran Sterling, "Ne olduğunu anlamak için federal yetkililer ve diğerleriyle birlikte çalışıyoruz. Bu, Washington Eyaleti Feribotlarında gerçekten nadir görülen bir olaydır" dedi.