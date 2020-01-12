ABD'de fırtına ve kasırga felaketi: En az 7 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yirmi eyalette etkisini sürdüren fırtına ve kasırgalar nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Louisina'da yaşlı bir çiftin cansız bedenleri yıkılmış evlerinde bulunurken, bir adam da üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Arama çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artması bekleniyor. Dallas'da bir kişi fırtına nedeniyle hayatını kaybederken, Dallas Acil Durum Yönetim Ofisi, bölge halkını evcil hayvanlarını ve bahçe mobilyalarını dışarıda bırakmamaları konusunda uyardı.

Ulusal Fırtına Tahmin Merkezi yaptığı açıklamada, Louisiana, Arkansas, Teksas ve Oklahoma'da bulunan 18 milyon insanın fırtına ve kasırgaların tehlikesi altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. Teksas için şiddetli yağış ve kar beklendiği aktarılırken sel uyarısı da yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Missisipi eyaleti için de kasırga uyarısında bulunurken, Missouri, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde birçok evin tahribata uğradığı, ancak can kaybı olmadığı belirtildi. Abalama Körfezi kıyısında ise sel yaşanma ihtimaline karşı uyarıda bulunan Hava Durumu Servisi, dalga boyunun 3 metreyi bulabileceğini bildirdi. Arkansas, Tennesse, Missisipi, Missouri, İllinous ve İndiana eyaletlerinin bir kısmında da sel beklendiği açıklandı.