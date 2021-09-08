ABD'de Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond'da bulunan ve George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda hedef alınan General Robert E. Lee'nin heykeli kaldırıldı. İç Savaş sırasında köleliğin kaldırılmasına itiraz eden ve beyazların üstünlüğünü savunan General Lee'nin 1890 yılında yapılan heykeli, tezahüratlar eşliğinde 12 metre yüksekliğindeki kaidesinden vinç yardımı ile indirildi.

Virginia Eyalet Valisi Ralph Northam, Floyd'un ölümünün ardından ulusal protestolar sırasında heykelin kaldırılacağını duyurmuş, fakat geçen sene heykeli kaldırma planları Richmond sakinleri tarafından kaldırılmasına karşı çıkan iki ayrı dava nedeniyle ertelenmişti.

Heykel, ne yapılacağına karar verilene kadar güvenli bir tesise taşınırken, grafitilerle kaplı olan kaide ise yeniden düzenlemeye kadar yerinde kalacak.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar düzenlenmişti, dünya genelinde çok sayıda heykel yıkılmıştı.