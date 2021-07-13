ABD'de göle bırakılan Japon balıklarının görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Burnsville şehrinde bulunan Keller Gölü'ne bırakılan Japon balıklarının aşırı büyümesi ekosisteme zarar vermeye başladı.

Bunun üzerine Brunsville şehrine ait sosyal medya hesabında, geçtiğimiz günlerde gölde bulunan futbol topu büyüklüğündeki Japon balıklarının fotoğrafları paylaşılarak, kent sakinlerine evcil balıklarını göllere bırakmama çağrısında bulunuldu.

Brunsville'e ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın. Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar. Dipteki tortuları bozarak ve bitkileri kökünden sökerek suyun kalitesinin düşmesine yol açıyorlar" denildi. Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlara yeni bir ev bulmak için doğaya salıvermek dışındaki seçeneklerin göz önünde bulundurulması tavsiye edildi.

Minnesota'da akvaryum balıklarının, düzenlenmiş istilacı bir tür olması nedeniyle göl ve gölet gibi kamuya ait sulara bırakılmaları yasa dışı olurken, yaban hayatı yetkilileri, evcil hayvanların vahşi doğada evdekinden daha fazla büyüyüp, çok daha büyük boyutlara ulaşabildiğini söylüyor. Bir akvaryum balığının göle bırakıldığında yaklaşık 5.1 cm uzunluğa erişebildiğini belirten yetkililer, akvaryum balıklarının göllerde hızla çoğalarak ve yerli türleri domine ederek ekosistemde büyük bozulmalara neden olabildiği konusunda uyarıyor.