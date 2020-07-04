ABD'de göstericilere çarpan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki Olive Way yolunda dün gece “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestosu sırasında bir sürücü aracını protestocuların üzerine sürmüş. Kazada 2 kadını ağır şekilde yaralamıştı. Sürücünün saldırının ardından aracı ile kaçmaya çalıştığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan beyaz renkli aracı ile olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada başka bir araç tarafından kovalanıyor. Saldırganın yolunun defalarca kesilerek, durdurulmaya çalışıldığı fakat kaçmaya devam ettiği görülüyor.