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ABD'de hava gösterisinde kaza: 1 ölü

ABD'de hava gösterisinde kaza: 1 ölü
ABD'de hava gösterisinde kaza: 1 ölü

ABD’nin Michigan eyaletinde düzenlenen hava gösterisinde 2 uçakla yarışan jet motorlu kamyonun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de hava gösterisinde kaza: 1 ölü - Tıkla İzle

ABD'nin Michigan eyaletinde dün başlayan ve bugün de devam etmesi planlanan Field of Flight Air Show isimli hava gösterisinde kaza meydana geldi. Dün düzenlenen gösteride 2 uçakla yarışan jet motorlu kamyonun patlaması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Michigan'ın Battle Creek ilçesi polis departmanı, hayatını kaybeden sürücünün 40 yaşındaki Chris Darnell olduğunu açıkladı.

Yaşanan olayın ardından dün hava gösterileri iptal edilirken, bugün planlanan etkinliklerin yapılması bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, jet motorlu kamyonun bir anda alev aldığı ve 2 uçağın dumandan kaçtığı görülüyor.

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