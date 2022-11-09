ABD'de havaalanında çiğ tavuğa gizlenmiş silah bulundu

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'nda ilginç bir olay yaşandı. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, silahı çiğ tavuğun içine saklayarak uçağa sokmaya çalışan bir Haiti yolcusunun yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Kağıtlara sarılmış halde gizlenen silah ekipler tarafından yolcu uçağa binmeden önce tespit edildi.

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