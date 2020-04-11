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ABD'de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti

ABD'de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti
ABD'de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti

ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafenin korona virüs üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı video ile sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

ABD'de hazırlanan sosyal mesafenin önemine ilişkin video dikkat çekti - Tıkla İzle

ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınında sosyal mesafenin önemine ilişkin bir video hazırladı. Masa tenisi topu ve fare kapanıyla oluşturulan farkındalık videosu sosyal medyada viral haline geldi.

Videoda yan yana yerleştirilen fare kapanı ve masa tenisi toplarının üzerine yukarıdan bir top atılıyor. Ardından fare tuzakları kapanmaya başlıyor. Bununla korona virüsün toplum içinde yayılma hızına sosyal mesafenin önemine değiniliyor. Aralıklı yerleştirilen fare kapanlarının arasında ise aynı şekilde atılan masa tenisi topu güvenli bir şekilde sıçrıyor. Yayınlanan videoyla korona virüs salgınında sosyal mesafenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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