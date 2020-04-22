ABD'de hemşirelerden Beyaz Saray önünde protesto

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ABD'de salgınla mücadelede yaşanan kriz sürüyor. Başkent Washington'da Ulusal Hemşireler Birliği üyesi hemşireler, kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşadıklarını belirterek Beyaz Saray önünde protesto düzenledi. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan hemşireler, maske ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlarına daha çok ihtiyaç duyduklarını ifade ederek seslerini ABD Başkanı Donald Trump'a duyurmaya çalıştı. Bir hemşire, "Bizi korumazsanız hastalarımızı koruyamayız" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla hemşire hastalanıp ölmeden harekete geçin"

Protestoya katılan hemşireler, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarının fotoğraflarını taşıyarak tek tek isimlerini okudu. Hemşirelerden biri, "Trump yönetiminin ve ABD Kongresi'nin aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarını geride bırakan tüm bu özel hemşirelerin isimlerini dinlemelerini istiyoruz. İsimlerini dinleyin ve daha fazla hemşire hastalanıp ölmeden harekete geçin" diye konuştu.

Ulusal Hemşireler Birliği'ne göre ABD'de genelinde en az 48 hemşire korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan 800 binden fazla korona virüs vakasının bulunduğu ABD genelinde ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 356 olarak açıklandı.